Messina, austista ATM chiede il biglietto e un passeggero lo aggredisce. Solidarietà del presidente Campagna

Aggressione ad un autista dell’ATM durante la notte scorsa. Al capolinea di Giampilieri marina un passeggero si è scagliato sul conducente nel momento in cui gli ha chiesto di mostrare il biglietto che l’uomo aveva comunque regolarmente con sé. L’aggressione è stata perlopiù verbale ma il passeggero si è scagliato con una serie di pugni sul divisorio in plexiglas della zona di guida. A bordo c’era anche il controllore. È stata avvisata la polizia municipale che alla fermata di Briga è intervenuta e ha fatto scendere il passeggero denunciandolo. Per l’autista è stato necessario un passaggio al pronto soccorso ma per fortuna per lui nulla di particolarmente grave. Purtroppo non è la prima volta che i conducenti dell’ATM o i controllori vengono aggrediti dai passeggeri per le più svariate ragioni.un atteggiamento per il quale è l’azienda dovrà prendere delle precauzioni, oltre a quelle già attivate, per evitare che la situazione degeneri.

La solidarietà del presidente Campagna

“Esprimo solidarietà al personale aggredito e il mio ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute tempestivamente. Faremo di tutto affinché gli operatori di esercizio possano svolgere in assoluta sicurezza il proprio lavoro e soprattutto che i nostri utenti possano viaggiare in tranquillità. Forniremo non appena in possesso le immagini del sistema di video-sorveglianza e della body-cam che potranno essere d'aiuto alle autorità per ricostruire la dinamica dei fatti. L'ATM ha investito in tema di sicurezza sui mezzi e ci auguriamo che le immagini possano contribuire a fare chiarezza. L’ATM inoltre non esiterà a costituirsi parte civile nei confronti dell’aggressore”.