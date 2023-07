Il Cosenza torna forte su Pinato e Micai è vicino alla permanenza. Giovedì presentazione di Caserta

I primi movimenti cominciano ad essere nell’aria. In questa settimana il direttore sportivo Roberto Gemmi tenterà di far saltare il tappo alla progettazione tecnica. I silani sono tornati a chiedere informazioni di Marco Pinato. Il 28enne centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Milan sta per ricevere lo svincolo d’ufficio in seguito alla mancata iscrizione del Pordenone al prossimo campionato di serie C. Proprio i ramarri erano riusciti a metterlo sotto contratto nella passata stagione (intesa fino a giugno 2025) quando anche il Cosenza si era mosso per consegnarlo a Davide Dionigi. In quel caso però le strade non si sono incrociate ma potrebbero farlo adesso. Il direttore sportivo rossoblù ne sta discutendo con l’agenzia del calciatore con cui è in buoni rapporti e ha già chiuso varie operazioni nel recente passato. Pinato, dopo essersi messo in mostra con sette reti nell’ultimo campionato, è seguito anche da altri club di serie B tra i quali la neopromossa Feralpisalò.

Leggi anche Cosenza, giovedì mattina la presentazione del tecnico Fabio Caserta

L’obiettivo del giocatore è tornare in cadetteria, categoria abbandonata per la prima volta dodici mesi fa. Gemmi, che lo aveva già prelevato ai tempi del Pisa e lo ha sempre apprezzato, è intenzionato a battere la competizione degli altri club per consegnare a Fabio Caserta un elemento che si adatterebbe bene al 4-3-3 che frulla nella testa del tecnico di Melito Porto Salvo.

L’ex Pisa e Cremonese, infatti, potrebbe tornare utile in fase di prima costruzione in sostegno al regista ma, considerate le doti d’inserimento senza palla e il suo dinamismo potrebbe risultare importante anche nella zona avanzata del terreno di gioco. Il suo futuro potrebbe risolversi già nel giro di sette giorni, prima della partenza per il ritiro di Assisi. Il Cosenza appare tra le formazioni maggiormente interessate a lui e nei prossimi giorni dovrebbe partire l’affondo decisivo.

Micai firma, D'Orazio rinnova. Intanto, a breve si attende una schiarita pure sul futuro di Alessandro Micai. Le opzioni che il portiere di Mantova possa restare in riva al Crati sono considerevoli. L’agente del numero uno ex Salernitana e la dirigenza bruzia lavorano per limare i termini dell’intesa contrattuale (il precedente accordo è scaduto il 30 giugno). Con la permanenza dell’estremo difensore risultato, molto utile ai fini della salvezza maturata a giugno, i rossoblù avrebbero la certezza di ripartire dal blocco arretrato che nella seconda parte del passato torneo ha mostrato una buona impermeabilità. Nella retroguardia, rimane comunque da comprendere la situazione di Michele Rigione. Il capitano potrebbe lasciare il gruppo per riavvicinarsi a casa. Chi invece metterà radici a Cosenza è Tommaso D’Orazio. Il suo rinnovo fino al 30 giugno 2025 è una formalità. Esiste già un accordo verbale per il prolungamento di un anno e la firma arriverà non appena il cursore rientrerà dalle sue vacanze.