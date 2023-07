Trova un serpente vivo in una confezione di broccoli comprata al supermercato: è stato un vero trauma

Un uomo di 63 anni di Stourbridge, Inghilterra, ha trovato un serpente vivo nella confezione di broccoli che aveva comprato al supermercato. Il serpente, probabilmente impacchettato con la verdura nel sud-ovest dell'Europa, era ancora vivo quando l'uomo ha aperto la busta per pranzo.

Il rettile, identificato come un serpente d'acqua viperina Natrix maura o un giovane esemplare di Scala Rhinechis scalaris, ha spaventato l'uomo e la sua famiglia, portandoli a intraprendere azioni legali per danni e risarcimenti.

Neville Linton, l'uomo coinvolto, ha detto di non essersi reso conto della presenza del serpente fino all'apertura della busta di broccoli. Ha descritto l'esperienza come "spaventosa" ("un vero trauma") e ha espresso la sua preoccupazione per le due persone vulnerabili con cui vive.

Linton e sua sorella Ann-Marie hanno riportato il serpente al supermercato, dove inizialmente il commesso ha pensato fosse uno scherzo. Le squadre zoofile sono state allertate e hanno trasferito il serpente allo zoo di Dudley.

Steven JR Allain, erpetologo, ha spiegato che gran parte del cibo importato nel Regno Unito proviene dalla regione mediterranea, quindi non è sorprendente trovare specie di serpenti di quella zona. Ha suggerito che il raffreddamento dei frigoriferi potrebbe aver aiutato il serpente a sopravvivere riducendo le sue richieste energetiche. Ha inoltre rassicurato che questa specie di serpenti non morde gli umani.

Il supermercato si è scusato per l'incidente e ha assicurato che stanno indagando.