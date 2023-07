Controlli sulla costa vibonese: sanzionati due esercizi commerciali

Altre chiusure e provvedimenti sulla “Costa degli Dei”. La Squadra Mobile della Questura, in sinergia operativa con la Polizia Locale di Vibo Valentia, ha effettuato un approfondito controllo in due esercizi pubblici.

Le verifiche nei locali

Durante le verifiche in un noto ristorante è stato scoperto un chiosco in cui si somministravano alimenti e bevande in assenza di regolare licenza: applicata una sanzione amministrativa di 5000 euro oltre all’immediata chiusura di alcune parti della cucina (prive delle autorizzazioni necessarie).

In un esercizio di street food è stato riscontrato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alcoliche, avveniva in maniera totalmente abusiva; inoltre, sul suolo pubblico sono stati piazzati sedie e tavolini nonostante mancasse l'autorizzazione: disposta l’immediata chiusura e applicata una sanzione di 6250 euro.