Il Cosenza di Caserta avrà la sua anima a centrocampo: si cerca il ‘nuovo’ Brescianini ma anche un bomber da doppia cifra

Fabio Caserta ha dato subito peso ad un reparto in particolare, il centrocampo. Per l’allenatore reggino rappresenta «l’anima della squadra». Il reparto mediano ripartirà da Voca, Calò e Florenzi dopo aver perso un tassello importante come Brescianini. La struttura e dimensione del prossimo progetto tecnico passerà attraverso il completamento di una linea centrale di qualità e quantità. Per praticare il suo gioco il nuovo allenatore è pronto ad impartire istruzioni precise che i suoi uomini dovranno essere in grado di recepire.

Nei discorsi suoi e di Gemmi non vi è stato molto spazio per la difesa, settore del campo dove l’intelaiatura è già a buon punto. Il direttore sportivo, infatti, si è soffermato sull’attacco riconoscendo la grande mancanza del passato anno. Ripartire da un attaccante di razza sarebbe la grande rottura con il passato, nel quale l’uomo della svolta si è cercato soltanto a gennaio e con alterne fortune (vedi Mbakogu, Larrivey e Zarate).

A conti fatti le dichiarazioni di entrambi potrebbero essere garanzia di responsabilità per divertire i tifosi, messi a dura prova negli ultimi anni da un’eterna condizione di precarietà. I prossimi mesi diranno se le condizioni per vivere senza ansie sono state poste ma al momento è evidente come in via degli Stadi ci si sforzi di lanciare messaggi d’ottimismo e di volontà di rompere con il passato. Sarà sufficiente valutare l’evoluzione del mercato per comprendere se, come si giura, gli sforzi (economici) si moltiplicheranno.