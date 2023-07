Orrore in Messico, trovato cadavere del giornalista Sánchez Iñiguez avvolto nella plastica. Sul petto un messaggio dei criminali

Il corpo di Sánchez Iñiguez è stato ritrovato sabato mattina in una zona rurale vicino a Tepic, la capitale dello stato di Nayarit. Era avvolto in sacchetti di plastica e aveva un messaggio sul petto, probabilmente di criminali. Si tratta del primo giornalista professionista ucciso in Messico nel 2023; è il terzo corrispondente de La Jornada ucciso negli ultimi anni, dopo gli assassini di Miroslava Breach

a Chihuahua nel marzo 2017 e di Javier Valdez a Sinaloa nel maggio dello stesso anno.

Il Messico è considerato uno dei paesi più pericolosi al mondo per praticare il giornalismo, secondo l’ong Reporter senza frontiere (Rsf). Dal 2000 più di 150 giornalisti sono stati uccisi nel Paese. Secondo il governo, solo nel 2022 sono state registrate 13 uccisioni di reporter. La maggior parte dei crimini contro i giornalisti rimane impunita.