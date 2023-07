Oroscopo del mese di Agosto 2023, ecco cosa prevede Artemide.

Ariete

Questo mese, l'incoraggiamento all'audacia e alla sfida, tipico dell'Ariete, potrebbe metterti in situazioni di rischio. Prima di imbarcarti in nuove avventure o progetti, prenditi il tempo di valutare attentamente i pro e i contro. Questo non è il momento di agire d'impulso o di prendere decisioni affrettate.

Nel tuo mondo personale, il cielo non sembra altrettanto sereno come speravi. Potresti riscontrare tensioni o contrasti con il tuo partner, soprattutto se non riesci a mantenere un certo controllo sulle tue parole o azioni. Ricorda, la comunicazione efficace è la chiave per risolvere ogni conflitto.

In ambito lavorativo, cercare un terreno comune con i tuoi superiori potrebbe essere la scelta più saggia. Evita discussioni inutili e sforzati di trovare un compromesso. Dal 12 al 22 agosto, potrebbe essere un periodo particolarmente favorevole per pianificare riunioni di lavoro o progetti di grande importanza.

A fine mese, è importante dedicare un po' di tempo a risolvere eventuali problemi lavorativi che si sono accumulati. Non lasciare che i compiti si accumulino; affrontali uno per uno e ti sentirai molto più leggero e produttivo.

Infine, prenditi cura della tua salute. Se soffri di malattie croniche, potrebbero verificarsi esacerbazioni, quindi fai tutto il possibile per mantenerle sotto controllo. Mantieni uno stile di vita sano, visita regolarmente il tuo medico e segui le sue indicazioni.

Toro

Agosto potrebbe presentare una serie di sfide per il segno del Toro, che dovrà trarre forza e pazienza dalle sue riserve più profonde. Questo mese non si preannuncia facile, e dovrai essere pronto a difendere la tua posizione in molte situazioni. Potresti riscontrare momenti di bassa autostima o un calo della motivazione, ma è importante non lasciarsi abbattere da questi sentimenti temporanei.

Nonostante tutto, ci sono alcuni giorni in cui le cose sembrano andare esattamente come previsto. Il 1, 2, 3 e dal 13 al 23 sono i giorni in cui potrai raggiungere i tuoi obiettivi con successo.

Dal 4 al 12, potrebbero esserci tensioni sia nella sfera familiare che sul lavoro. Durante questo periodo, prova a essere discreto e diplomatico nel gestire i rapporti con i parenti e i superiori. Questo periodo potrebbe essere particolarmente stressante e potrebbe portare a litigi, separazioni, incidenti e infortuni. Fai attenzione a te stesso e cerca di mantenere la calma e l'equilibrio emotivo.

Nel complesso, però, il tuo impegno sul lavoro sarà molto alto. Quello che conta è che ogni sforzo che fai ora dovrebbe essere indirizzato verso qualcosa di promettente e di valore a lungo termine. Anche se le sfide sembrano ardue, ricorda che il duro lavoro e la perseveranza saranno premiati.

Prenditi cura di te, Toro. Nonostante gli ostacoli, Agosto può ancora essere un mese di crescita e sviluppo. Rimanere flessibili e pazienti ti aiuterà ad attraversare questo periodo.

Gemelli

Agosto è il mese per i Gemelli di mostrare il loro coraggio e di prendere il comando delle proprie vite. Ricorda, solo i coraggiosi conquistano i mari! Per realizzare i tuoi piani, avrai bisogno di una forte fiducia in te stesso. Non voltarti indietro; quello che è passato è passato, e il tuo focus dovrebbe essere sul presente e sul futuro.

Il mese inizia con un invito ad espandere la tua conoscenza. Prendi avidamente informazioni, conosci te stesso meglio e prendi l'iniziativa nelle tue mani. Il 1, 2, 3 e dal 13 al 22 sono particolarmente favorevoli per te. Durante questi giorni, potresti scoprire che risolvere problemi domestici e amorosi è un compito molto più facile. Questi sono anche i giorni ideali per cercare supporto dai tuoi parenti, se ne senti il bisogno.

Dal 4 al 12 agosto, potrebbe essere saggio esercitare prudenza. Fai del tuo meglio per evitare conflitti, e cerca di mantenere il controllo sulle tue emozioni e sulle tue azioni. Questo periodo potrebbe essere un po' turbolento, ma ricorda che la pazienza è una virtù.

Alla fine del mese, potrebbe essere meglio evitare di risolvere problemi con il tuo capo. Potrebbe non essere il momento giusto per affrontare questioni complesse o conflittuali sul posto di lavoro.

In generale, questo mese ti chiede di essere audace, di prendere l'iniziativa e di avere fiducia in te stesso. Con coraggio e determinazione, sei perfettamente in grado di navigare qualsiasi mare tempestoso che potrebbe sorgere. Buon mese, Gemelli!

Cancro

Per il segno del Cancro, Agosto 2023 mette in risalto la necessità di una gestione attenta delle finanze. Il tuo focus principale dovrebbe essere la conservazione e la protezione dei tuoi risparmi. In particolare, dal 4 al 12 e dopo il 22, dovresti evitare di fare acquisti non essenziali e cercare di essere il più economico possibile.

Questo non è un buon momento per prestare denaro o per firmare contratti finanziari. Potrebbero esserci dettagli nascosti o conseguenze impreviste che potrebbero metterti in una posizione finanziaria difficile.

Tuttavia, dal 13 al 22, ci sarà un periodo favorevole per conversazioni sincere, incontri di lavoro e appuntamenti romantici. Questo è il momento di costruire relazioni, sia personali che professionali, e di avanzare nella tua carriera. Non dovresti tuttavia utilizzare questo periodo per risolvere questioni finanziarie o fare investimenti significativi. Se ignorassi questo avviso, potresti finire in problemi e con un portafoglio vuoto.

La fine del mese potrebbe portare alcune sfide, sia a livello personale che finanziario. Preparati a possibili guasti, riparazioni e spese non pianificate. Anche se queste situazioni possono essere stressanti, ricorda che sono temporanee e passeranno.

In generale, Agosto è un mese in cui la tua attenzione dovrebbe essere concentrata sulla gestione responsabile delle tue finanze. Mantenendo un atteggiamento cauto e attento, sarai in grado di navigare attraverso questo periodo con successo. Buon mese, Cancro!

Leone

Agosto 2023 si apre con un'ottima prospettiva d'umore per il segno del Leone. Sarai in uno stato d'animo positivo e nulla sembrerà in grado di rovinarlo, a parte, forse, un grande volume di lavoro che potrebbe sembrarti poco stimolante.

Durante tutto il mese, cerca di mantenere una comunicazione pacifica e rispettosa con il tuo management. In particolare, se sei un imprenditore, potresti scontrarti con i tuoi partner su questioni finanziarie. Ricorda, la chiave per una buona collaborazione è la capacità di risolvere i conflitti in modo amichevole e costruttivo. Se non vuoi mettere a rischio l'accordo, cerca di chiudere queste discussioni in modo pacifico.

Verso la fine del mese, potresti iniziare a sentirti insoddisfatto della tua posizione attuale e del tuo stipendio. Se ritieni che sia il momento di discutere queste questioni con il tuo superiore, ricorda di farlo con calma e rispetto. L'approccio aggressivo raramente porta a risultati positivi; al contrario, una conversazione aperta e sincera può contribuire a creare un ambiente di lavoro migliore.

In generale, il mese di Agosto ti invita a goderti l'ottimo umore, ma anche a gestire i tuoi doveri professionali con saggezza. Mantieni la calma, rispetta gli altri e non avere paura di esprimere le tue preoccupazioni in modo costruttivo. Buon mese, Leone!

Vergine

Il mese di Agosto 2023 potrebbe presentarsi come un periodo di instabilità emotiva per la Vergine. Sbalzi d'umore, pressioni esterne ed esplosioni emotive potrebbero essere all'ordine del giorno, rendendo difficile mantenere un equilibrio interiore.

L'instabilità emotiva può creare tensioni e problemi nei rapporti interpersonali, quindi è importante agire con cautela. Prenditi il tempo di pensare prima di agire e cerca di non lasciarti coinvolgere in situazioni che potrebbero aggravare ulteriormente il tuo stato d'animo.

Il movimento retrogrado di Venere per l'intero mese, seguito da quello di Mercurio dal 23, suggerisce un periodo di riflessione e riconsiderazione. Questo non è il momento di avanzare con forza o di cercare di imporre la tua volontà. Invece, cerca di rallentare, di essere paziente e di ascoltare attentamente te stesso e gli altri.

Potrebbe essere utile trovare metodi per gestire lo stress e mantenere l'equilibrio interno, come la meditazione, lo yoga o altre attività rilassanti. Ricorda, è normale avere periodi di instabilità emotiva e ci sono sempre strategie e risorse disponibili per aiutarti a gestirli.

Nonostante le sfide di questo mese, tenere presente che ogni periodo di difficoltà porta con sé l'opportunità di crescita e di apprendimento. Buon mese, Vergine!

Bilancia

Per la Bilancia, Agosto 2023 potrebbe presentare alcune sfide. Questo mese, il messaggio chiave è di affidarsi a te stesso e alla tua forza interiore. Non c'è spazio per sperare in miracoli o aspettarsi che qualcun altro ti guidi. Questo periodo richiede una forte indipendenza e autorelianza.

Cerca di essere consapevole di come usi la tua energia. Non sprecare le tue risorse preziose in cose non essenziali o di poco valore. Prima di intraprendere qualsiasi azione, prenditi il tempo di riflettere attentamente e di pianificare i tuoi passi. La pazienza e la razionalità saranno le tue migliori alleate durante questo periodo.

Il Sole sarà nella tua undicesima casa per tre settimane, indicando che questo potrebbe essere un buon momento per trascorrere del tempo a casa con i tuoi cari e riposarti. Trova pace e rigenerazione nel comfort della tua famiglia e del tuo spazio personale.

Se emergono nuove idee, pensa subito a come potresti realizzarle in modo efficace. Il successo richiederà una pianificazione attenta e una gestione attenta delle tue risorse. Non è consigliabile fare grandi acquisti o investimenti durante questo periodo.

Ricorda, anche se questo mese potrebbe presentare delle sfide, sei dotato di tutte le competenze e le capacità necessarie per superarle. Fidati di te stesso, sii paziente e pianifica attentamente le tue azioni. Buon mese, Bilancia!

Scorpione

Agosto 2023 per lo Scorpione potrebbe essere un mese di alti e bassi, con un umore che oscilla tra l'euforia e la depressione. Questa instabilità emotiva può rendere difficile la concentrazione e la realizzazione dei tuoi obiettivi, soprattutto se hai un'attività in proprio o stai cercando di realizzare i tuoi sogni.

È fondamentale in questo periodo mantenere un occhio critico sulle informazioni che ricevi, sulle offerte che ti vengono fatte e sui termini degli accordi a cui stai partecipando. Potrebbe esserci il rischio di essere ingannato da figure più esperte nel mondo degli affari, quindi la prudenza è essenziale.

Per chi cerca di fare carriera, Agosto 2023 potrebbe non essere un mese facile. Ci potrebbero essere ostacoli o ritardi che ti metteranno alla prova. Ricorda, la perseveranza e la resilienza sono fondamentali per superare questi ostacoli e raggiungere i tuoi obiettivi.

In termini di relazioni, sia professionali che personali, la fiducia dovrebbe essere posta al primo posto. La costruzione di relazioni solide e affidabili può fornirti un importante sostegno durante questo periodo di instabilità.

Nonostante le sfide di questo mese, non dimenticare che i periodi di difficoltà possono portare a crescita e trasformazione. Mantieni la fede in te stesso e nelle tue capacità. Buon mese, Scorpione!

Sagittario

Agosto 2023 si preannuncia come un mese pieno di eventi, incontri e varie situazioni per il Sagittario. Questo può offrirti molte opportunità per fare nuove esperienze, apprendere e crescere.

Se stai pensando di fare un viaggio, è consigliabile programmarlo prima del 23 Agosto. Dopo questa data, Mercurio inizierà il suo movimento retrogrado, che può portare a ritardi, interruzioni e varie complicazioni.

Nonostante le possibili sfide, questo mese è promettente per l'avvio di nuove iniziative. Non dubitare del tuo successo. Stabilisci nuovi contatti, credi in te stesso e non avere paura di mostrare le tue capacità. Il periodo dal 12 al 22 Agosto potrebbe essere particolarmente favorevole per te.

In mezzo a tutte queste attività, non dimenticare l'importanza del lato spirituale della tua vita. Trova il tempo per la riflessione interiore, la meditazione o qualsiasi altra attività che ti aiuti a connetterti con il tuo sé interiore. Lascia emergere la tua creatività.

Dopo il 23 Agosto, cerca di evitare i conflitti il più possibile. Questo periodo potrebbe essere più propenso a malintesi e litigi, quindi è meglio mantenere la calma e cercare soluzioni pacifiche.

In generale, il mese di Agosto ti offre molte opportunità per l'azione, la crescita e l'autoespressione. Sfrutta al meglio queste opportunità e ricorda di prenderti cura di te stesso. Buon mese, Sagittario!

Capricorno

Agosto 2023 per il Capricorno potrebbe essere un mese di sfide e opportunità di crescita. Potrebbe essere necessario mobilitare le tue forze più volte per affrontare le influenze esterne. Non prenderla come un'offesa dal destino, ma piuttosto come un'opportunità per imparare lezioni preziose.

È confortante rimanere nella sicurezza della routine familiare, ma questo mese potrebbe richiedere di uscire dalla tua zona di comfort. Potrebbe essere necessario esplorare nuovi territori, fare progressi nella tua carriera e dimostrare i tuoi talenti in modi pratici.

Il periodo dal 1 al 12 agosto potrebbe portare cambiamenti nel tuo ambito professionale. Questo può essere un momento di transizione o di nuove opportunità.

La tua situazione finanziaria potrebbe essere tesa in questo mese, quindi è importante fare attenzione alla gestione del denaro. Evita spese superflue e sii consapevole dei tuoi investimenti.

Dal 13 al 22 agosto, avrai l'opportunità di assumere un ruolo di leader. Questo potrebbe essere un momento in cui la tua capacità di guidare, prendere decisioni e influenzare gli altri sarà in evidenza.

Ricorda, anche se questo mese può presentare delle sfide, queste sono anche opportunità per crescere e imparare. Sii forte, coraggioso e fiducioso nelle tue capacità. Buon mese, Capricorno!

Acquario

Agosto 2023 si presenta come un mese di intensa attività per l'Acquario. Potrebbe non esserci un solo giorno in cui sarai a casa, dato che il tuo calendario sarà pieno di impegni lavorativi, incontri e negoziazioni. Questo può essere un momento di grande opportunità per fare nuove conoscenze, allargare la tua rete di contatti e avanzare nella tua carriera.

Anche le attività domestiche potrebbero richiedere la tua attenzione, coinvolgendo i membri della famiglia in una serie di compiti e responsabilità. Ricorda di fare attenzione al tuo umore durante questo periodo impegnativo. Evita di proiettare qualsiasi stress o frustrazione sugli altri, poiché questo potrebbe portare a conflitti inutili.

Non mancherà il lavoro questo mese, ma il successo dei tuoi sforzi dipenderà molto dal tuo entusiasmo e dalla tua dedizione. Cerca di trovare piacere anche nelle attività più piccole e monotone, rendendole un'esperienza positiva piuttosto che un dovere gravoso.

Se lavori in squadra, questo mese potrebbe portare particolari successi. Lavorare insieme agli altri può aiutare a condividere il carico di lavoro, a generare idee innovative e a raggiungere obiettivi comuni.

Nonostante l'intensa attività di questo mese, ricorda di prenderti cura di te stesso. Trova il tempo per il relax e le attività che ti piacciono. Buon mese, Acquario!

Pesci

Il mese di Agosto 2023 si preannuncia come un periodo attivo e ricco di eventi per i Pesci. Sarai coinvolto in molte attività e niente passerà inosservato, specialmente se riguarda informazioni importanti per il tuo lavoro.

Fai attenzione quando interagisci con le persone, specialmente dal 1 al 12 agosto. Durante questo periodo, potresti essere esposto a frodi o furti. Cerca di essere vigile e protettivo nei confronti delle tue risorse personali.

Nonostante queste sfide, Agosto è anche un mese per essere socialmente attivo. Partecipa a grandi eventi, coinvolgiti in attività comunitarie e usa queste occasioni per costruire e rafforzare la tua rete di contatti.

Dal 12 al 22, aspettati un periodo di successo. Durante questo tempo, le tue azioni potrebbero portare a risultati positivi. Tuttavia, potresti essere deluso da qualcuno nel tuo ambiente. Cerca di gestire queste situazioni con comprensione e perdono.

Agosto 2023 potrebbe essere un ottimo mese per le vacanze e i viaggi. Allo stesso tempo, alcuni Pesci potrebbero decidere di intraprendere nuovi percorsi di apprendimento, come iscriversi all'università o seguire un corso.

Infine, la terza decade di agosto potrebbe essere un periodo psicologicamente difficile. Potrebbe essere necessario dedicare più tempo al riposo, alla riflessione e all'autocura.

Ricorda, ogni sfida è un'opportunità per la crescita personale. Approfitta di queste opportunità e non perdere la speranza. Buon mese, Pesci!