Il Cosenza calcio incontra i giornalisti per programmare la prossima stagione: si è parlato di parcheggi e tribuna stampa

Si è svolta la prevista riunione tra i rappresentanti della stampa bruzia e quelli del Cosenza Calcio. Della delegazione dei giornalisti ha fatto parte il presidente di Odg Calabria, Giuseppe Soluri, nonché Franco Rosito, nella veste di presidente del circolo della stampa di Cosenza "Maria Rosaria Sessa", Antonio Lopez, consigliere nazionale Ussi, Franco Segreto, presidente collegio probiviri circolo, e Renzo Andropoli della sezione sport dello stesso circolo. L'incontro è durato circa 3 ore. Sono stati affrontati tutti i punti oggetto della richiesta trasmessa a giugno. Dalle situazioni strutturali relative a tribuna stampa e sala stampa fino ai parcheggi, compresa la possibilità di riattivare lo spicchio di tribuna stampa nel settore sopraelevato. Sono state avanzate una serie di richieste che mirano al miglioramento dell'attività giornalistica in occasione delle gare casalinghe. Sollecitata l'applicazione di precise regole relative ad accreditamento annuale o per singole partite come da protocolli nazionali Odg, Ussi, Lega. E la possibilità di avere a disposizione sempre dei tesserati sia nel post gara che durante la settimana (zona mista, allenamenti a porte aperte, eccetera). La società delle richieste presentata dalla delegazione dei giornalisti e si esprimerà nei prossimi giorni.