L'omaggio di Google alla Zarina, ecco il doodle dedicato alla scultrice indiana che intagliava come nessun altro

Un doodle speciale per Google. Oggi è dedicato a Zarina Hashmi, nota come Zarina, artista e scultrice indiana associata al movimento artistico del minimalismo. Utilizzava forme astratte e geometriche nei suoi lavori, che includevano disegno, incisione e scultura. Era conosciuta principalmente per le sue opere d'incisione, in cui preferiva intagliare anziché disegnare le linee. Utilizzava diversi medium di incisione, come xilografia, litografia e serigrafia, per creare serie di stampe che rappresentavano luoghi o concetti. Le sue opere affrontavano temi come la casa, i confini geografici e i territori contestati, spesso facendo riferimento alla sua lingua madre in declino, l'urdu. Zarina è nata il 16 luglio 1937 ad Aligarh, in India, ed è deceduta il 25 aprile 2020 a Londra.