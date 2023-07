Afragola, picchiata dal compagno: fugge e lo denuncia. Lui le incendia l'auto davanti alla stazione dei carabinieri

Picchiata dal compagno, fugge fino alla stazione dei carabinieri per denunciare le violenze. Lui la segue, le incendia l’auto davanti alla caserma e finisce in manette. Si tratta dell’ennesima vicenda di violenza contro le donne, avvenuta ad Afragola (Napoli).

La giovane, poco dopo essere stata nuovamente picchiata, ha citofonato alla stazione dell’Arma di Afragola, per raccontare delle violenze subite da tempo. I militari hanno chiamato i medici del 118, per curare le ultime ferite riportate dalla vittima. Nel frattempo, però, il suo aggressore la stava cercando, e ha visto la sua auto nel parcheggio davanti alla caserma, intuendo che si fosse recata dai carabinieri per una denuncia. L’uomo ha quindi incendiato l’auto e si è allontanato.

I militari all’interno hanno visto tutto grazie alle telecamere e dopo aver afferrato un estintore hanno spento le fiamme. Grazie alla collaborazione della sezione operativa di Casoria, hanno rintracciato l’uomo e l’hanno arrestato per lesioni, maltrattamenti e danneggiamento. Si tratta di un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.