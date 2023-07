Sindaco rimanda 3 immigrati in Prefettura li ospita li ospita il prete

Prosegue il braccio di ferro tra i Comuni vicentini e la Prefettura sui richiedenti asilo "abbandonati - denunciano i sindaci - davanti ai municipi".

Oggi i soli tre migranti assegnati al comune di Cornedo Vicentino sono tornati in Prefettura, prelevati con un pullmino, dopo le proteste del sindaco Paolo Lanaro. Tra loro anche un 15enne che, da protocollo, è stato subito ricollocato in una comunità protetta. Gli altri due migranti, tunisini, tra cui il fratello maggiore del ragazzo, sono stati riportati a Cornedo. Dove però il Comune - protesta il sindaco - «non ha spazi per loro». I due infatti sono ospitati nella parrocchia.