Crisi Covisian, richiesta la cassa integrazione per 630 lavoratori. C'è anche una sede a Rende

Covisian spa, azienda che opera nel settore dei call center, ha chiesto il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per 630 lavoratori. Il provvedimento, previsto dal 1 agosto al 31 dicembre, dovrebbe riguardare le sedi di Milano, Palermo, Taranto e Arzano in provincia di Napoli. La società, che occupa nel complesso 4.329 persone in 11 sedi in tutta Italia (oltre alle 4 interessate alla Cig, Bitritto (Bari), Sestu (Cagliari), Rende (Cosenza), Casarano (Lecce), Roma, Torino e Bologna), motiva la richiesta con il calo dei volumi di lavoro di alcune delle principali commesse, da Verti assicurazioni a Bmw, Nespresso, Telecom ma anche Aruba e la Regione Toscana dopo che, dal primo luglio, è venuta meno anche la commessa della Regione Marche.

Covisian, chiede a Unindustria un incontro per «valutare il ricorso all’integrazione salariale», dopo aver utilizzato «tutti gli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva». «Pertanto - è scritto nella lettera - la società si trova nella necessità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore del call-center per la durata di 5 mesi, per un numero massimo di 630 dipendenti».