Reggio Calabria, lite mortale in un distributore: travolto e ucciso con l'auto. L'omicida in fuga

Investito intenziolmente ed ucciso dopo una lite. La vittima è un marocchino di 27 anni, Moussine El Rhannaoui. Era in compagnia di un reggino, rimasto ferito. L'autore un reggino di 42anni, al momento è in fuga e ricercato dalle forze dell'ordine. ul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica e gli investigatori della squadra mobile, diretti da Alfonso Iadevaia. Gli inquirenti, con il coordinamento della Procura della Repubblica, stanno già valutando le telecamere di sorveglianza di cui è dotata la stazione di servizio per ricostruire l’accaduto.