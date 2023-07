Messina, notte d'inferno a Tremonti e Santa Lucia. Oggi si contano i danni alle abitazioni

Notte difficile per gli abitanti delle varie cooperative che ricadono nell'area di Tremonti. Tutti per strada ad un certo punto quanto la situazione si era fatta critica, intorno alla mezzanotte. Le fiamme alimentate dalle numerose sterpaglie hanno lambito i balconi degli appartamenti annerendo le pareti e in alcuni casi danneggiando quanto si trovava all'esterno.

Per tutta la notte centinaia di persone hanno trattenuto il fiato guardando le loro case che potevano essere inghiottite dal fuoco da un momento all'altro. La situazione in mattinata si è fatta più tranquilla e così è stato possibile tornare in casa a fere la conta dei danni. Situazione analoga anche a sud, in una zona residenziale di Santa Lucia sopra Contesse, nei pressi del CNR. anche qui situazione adesso sotto controllo ma tanti danni.