Il Pensa Tour, spin-off di Pensa Tu - Il Festival della scienza, scala il Pollino Orientale e giunge a San Lorenzo Bellizzi!

Primo dei tre grandi festival che compongono il programma del cartellone estivo degli eventi del borgo montano, legato al progetto La via del Pollino orientale – San Lorenzo Bellizzi Borgo ospitale, il Pensa Tour è un appuntamento itinerante che condurrà alla scoperta di alcuni luoghi incantati del territorio di San Lorenzo Bellizzi, attraverso esperienze e incontri che si svolgeranno all'interno di una cornice sempre nuova e caratteristica, con lo stesso spirito e la stessa curiosità che ha caratterizzato il Festival della scienza che si svolge ogni anno a Cosenza.

Tra ieri e oggi San Lorenzo Bellizzi ospita una serie di eventi legati a scienza, curiosità e divulgazione, incluse escursioni e speech con ospiti speciali!

Il programma

Il fitto programma parte dall’escursione alla Timpa del Demanio, dove percorrendo un panoramico sentiero, immersi nella macchia mediterranea, si potrà viaggiare ed emozionarsi con lo sguardo rivolto all’infinito, alla ricerca degli scorci che questi luoghi ricchi di magia possono offrire, per poi continuare con una piacevole passeggiata tra i vicoli del borgo di San Lorenzo Bellizzi. Nel pomeriggio questa intensa esperienza continuerà con l’osservazione del Sole con telescopio solare, in collaborazione con Passione Astronomia, una delle community di divulgatori e appassionati astrofili più grande di tutta Italia e con un laboratorio dedicato all’orientamento con la bussola, in collaborazione con Micromondo. Dalle 18.00 due talk: Metterci lo zampino – Cani, gatti e selezione umana, con Lorenza Polistena, e a seguire Fauna di Calabria – Presente e passato con Willy Guasti. Un’occasione davvero speciale di comprendere le dinamiche di comunicazione degli animali e la complessa realtà faunistica calabrese. La prima giornata si concluderà alle 22.00 con l’osservazione della Luna e degli oggetti del Profondo Cielo, sempre con Passione Astronomia. Domenica 30 Luglio invece sarà la giornata dedicata alle escursioni: alle 10.00 alla Grotta di Pietra Sant’Angelo, con la guida Ilaria De Marco e alle 17.00 sulla Pietra Sant’Angelo con la guida Salvatore Restieri. Un viaggio nel passato, che offrirà la scoperta del fascino di una cavità che si apre su una ripida parete rocciosa la quale circa 14.500 anni fa, mentre si concludeva l’ultima glaciazione, ha accolto gruppi umani che certamente l’hanno utilizzata come luogo d’accampamento temporaneo. Ne sono prova i resti di focolari scoperti dagli archeologi sulla soglia d’ingresso, attorno ai quali sono stati recuperati resti di pasto e utensili in pietra. Una sepoltura datata a 7.000 anni fa indica che la cavità è stata usata anche per scopi funerari. Un’immersione archeologica in un passato ancora tutto da scrivere e scoprire.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti del Pensa Tour, evento curato da Orizzonte degli Eventi e promosso da Piano B all’interno dell’ampio cartellone estivo, è completamente gratuita!

San Lorenzo Bellizzi, borgo ospitale, si prepara dunque ad accogliere tutti gli appassionati di scienza, i curiosi, coloro che si sentono esploratori nell’animo, per raccontare ancora una volta il piacere della scoperta e dell’esperienza scientifica condivisa.