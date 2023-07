La 3 A del Liceo Classico Telesio si ritrova 40 anni dopo il diploma: “Ora siamo adulti ma quel passato lo porteremo per sempre nel cuore”

Un amarcord lungo 40 anni. Ecco la testimonianza di ex studentesse e studenti del Liceo Classico Telesio che si sono incontrati per celebrare una storia di studio e di amicizia.

Dal primo incontro ai giorni nostri

Tutto è cominciato qualche anno fa, quando alcuni vecchi compagni/e di liceo decidiamo di creare un gruppo Whatsapp per riallacciare i rapporti e organizzare di tanto in tanto qualche incontro!

E proprio grazie a questa chat, arricchita virtualmente di volta in volta di vecchi nomi e nuovi volti della Magica III^ A del 1983, siamo riusciti ad organizzare il 14 luglio scorso, la nostra rentrée presso il Liceo Classico Telesio di Cosenza, a 40 anni dal conseguimento del nostro diploma!

Egregiamente organizzata dal Dirigente scolastico Antonio Iaconianni e la Prof.ssa Rosanna Gallucci, la cerimonia ha avuto inizio già sulla soglia dell’Istituto, allorquando, nel totem posto all’ingresso della scuola, scorgiamo la locandina realizzata per l’occasione.

E da qui si susseguono, velocemente, con un ritmo sfrenato, gli abbracci, le risate, le esclamazioni di sorpresa… non vedersi per tanti anni e riconoscersi in una frazione di secondo!

Riconoscersi e ritrovarsi…sì perché ci sono cose che non tornano, come la nostra giovinezza ma, ce ne sono tante altre che nessuno può portarci via e, tra queste, le nostre memorabili “marachelle” del liceo che, anche dopo 40 anni, riaffiorano e ti riportano alla mente le stesse sensazioni di allora…la stessa spensieratezza, la stessa identica complicità!

In attesa dell’incontro…in ognuno/a di noi ruotavano nella testa queste domande:

Li riconoscerò? Proverò imbarazzo? Mi emozionerò? Che serata sarà?

Arriviamo e…i visi sono gli stessi, certo un po' cambiati dal tempo, qualcuno un po’ “appesantito” ma… le voci, gli sguardi e i sorrisi assolutamente riconoscibili… e tutto è stato come il primo giorno di rientro a scuola, dopo l’estate, e poi… i ricordi, le domande accavallate una sull'altra e per una sera gli anni della nostra adolescenza sono raccolti tutti lì nella consapevolezza di essere nel posto giusto con le persone giuste, quelle con cui hai condiviso i migliori anni della tua vita e che, anche se non te ne sei accorto/a prima erano rimaste in un angolo del tuo cuore, da sempre!

Il 14 luglio ci siamo guardati negli occhi… abbiamo avuto accesso di nuovo alle nostre anime adolescenziali...per questo ci siamo riconosciuti ...non a caso si dice che invecchiando si diventa bambini!

La chiacchierata con due docenti del triennio, la prof.ssa Adriana Squillace (Latino e Greco) e Don Giacomo Tuoto, nella splendida cornice della Biblioteca “Rodotà” ha arricchito la serata perché le loro parole e gli apprezzamenti espressi nei nostri riguardi attraverso i “loro” e i “nostri” ricordi di una scuola che non c’è più, ci hanno piacevolmente “catapultati” in un’atmosfera nostalgica ma assolutamente autentica in quanto, pur avendo girato il mondo con le nostre singole esistenze, in fondo, una parte di noi è rimasta sempre lì, fra quei banchi di scuola, dove abbiamo costruito i nostri sogni e i nostri progetti di vita.

Ed è quanto abbiamo espresso nelle targhe ricordo consegnate ai proff presenti attraverso cui abbiamo voluto ringraziare, simbolicamente, tutti i docenti incontrati nel quinquennio che hanno condiviso con noi “un tratto della loro vita non solo professionale” aiutandoci a “trovare le risposte ai perché della vita nella ricerca di noi stessi e del nostro spazio libero nel mondo”.

Tutta la cerimonia e l’incontro conviviale che ne è seguito, accompagnati da vecchie foto e musica anni ‘80, indossando la nostra maglietta verde con su tutti i nostri nomi sono stati vissuti all’insegna dell’amicizia e del forte senso di appartenenza alla scuola, superando la falcidia del tempo.

Ora siamo adulti …siamo una classe di professionisti che si è espressa in modi e luoghi diversi, siamo mamme e papà proiettati nella vita dei propri figli… ma grazie al nostro entusiasmo mai perso, per una magica sera, abbiamo azzerato il tempo ...vecchio il contenitore , ma 18enne il suo contenuto!

Infatti come si legge nel nostro segnalibro ricordo del quarantennale “Il tempo cambia le persone, cambia i sentimenti, cambia le situazioni, il tempo cambia pensieri e sogni, ma l’unica cosa che il tempo non può cambiare sono i momenti e i ricordi vissuti!”

Classe III^ A Liceo Classico Telesio (anno scolastico 1982/83)