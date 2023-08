Fa ubriacare una 16enne durante una festa e poi la violenta, orrore a Satriano

I Carabinieri della Stazione di Satriano hanno arrestato un uomo originario del vibonese perché ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale su una giovane. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma durante una festa di compleanno l’uomo, abusando delle condizioni di inferiorità della vittima determinate anche dall’uso di alcool (condizione procurata dallo stesso) avrebbe costretto una 16enne della zona, con violenza, a subire atti sessuali contro la propria volontà.

Dopo averla molestata per tutta la sera, avvicinandosi ovunque lei si trovasse mediante complimenti, dopo averle toccato la schiena, l'avrebbe trascinata in una stanza più appartata e palpeggiata anche in prossimità delle parti intime.

Dopo la denuncia della madre della giovane, le indagini hanno consentito di ricostruire, attraverso i racconti della ragazza e la raccolta di accurate testimonianze, la dinamica degli eventi. A carico dell’uomo è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari dal Tribunale di Catanzaro, vista la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.