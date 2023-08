Fragranze e piatti tipici del Pollino Orientale in bella mostra nei vicoli e nelle piazze di San Lorenzo Bellizzi

Domani, a partire dalle ore 20, i vicoli e le piazze dell’antico borgo di San Lorenzo Bellizzi saranno invasi dai profumi e dalle fragranze proprie dei piatti tipici della cultura del Pollino Orientale e della cucina sanlorenzana (e non solo) che saranno protagonisti della IX Edizione di Saperi e Sapori.

L’appuntamento, a cura dell’Associazione I Ragazzi di San Lorenzo Bellizzi – Pietro Cersosimo, è inserito nel cartellone degli eventi legato a La Via del Pollino – San Lorenzo Borgo Ospitale, progetto finanziato a valere sul Fondo di sviluppo e coesione – FSC, Avviso Pubblico “Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi Calabria e il Potenziamento dell’Offerta Turistica e culturale”, promosso dalla Regione Calabria e organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B, che cura la realizzazione della parte immateriale.

Mani sapienti prepareranno, con ingredienti del territorio locale, i piatti tradizionali dell’antica cucina (Polpette e Scurzu, cannalicoli e grano di Santa Lucia, pasta con mollica e nuglia, peperoni rusti, stigliola con le patate, pecora alla pastolare, scorza con i peperoni), che si sposeranno con la cucina internazionale (Cuscus dell’area mediterranea, gulasch ungherese, riso yollog del Gambia e fagioli della Nigeria). Le imprese locali proporranno formaggi e prosciutti, miele e marmellate, e il profumo dei forni a legna stimolerà l’appetito di tutti i presenti!

Un’occasione straordinaria per tutti coloro che amano la cucina contadina e chi si sente avventuriero della tavola, curioso di scoprire o ritrovare gusti e pietanze dell’antica tradizione, perduti a volte ma mai dimenticati, e al tempo stesso capaci di emozionare con la genuinità dei prodotti e la potenza delle ricette ogni palato.

Inoltre, gustare un piatto unico e prezioso, immersi nella bellezza di un Borgo accogliente e ricco di storia qual è quello del comune custodito all’interno del Parco Nazionale del Pollino è prerogativa rara ed imperdibile.

La serata più gustosa dell’Estate dell’Alto Ionio Cosentino attende tutti a San Lorenzo Bellizzi, domenica 6 Agosto, dalle ore 20.00, per la IX Edizione di Sapere e Sapori!