De Angelis ‘riscrive’ la storia della strage di Bologna e la Schlein non ci sta: “Intervenga la Meloni”

Le parole del portavoce del presidente della Regione Lazio Marcello De Angelis sulla strage di Bologna sono «ignobili": lo dice la segretaria Pd Elly Schlein che chiede «dimissioni immediate».

«Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a prendere provvedimenti immediati. È grave che Meloni il giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione alla storia».