Turista 19enne annega a Gallipoli

Un bagnante di 19 anni ha perso la vita stamattina dopo essersi immerso nelle acque di Gallipoli (Lecce). Si tratta di un turista residente a Bari, ma di nazionalità straniera.

L’episodio è avvenuto lungo il litorale sud della cittadina ionica, non lontano dalla marina di Baia Verde. Gli altri bagnanti che si trovavano sulla spiaggia hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare per salvare il diciannovenne.