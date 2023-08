Verso Cosenza-Sassuolo di Coppa Italia: ecco l'ordinanza della Municipale sul traffico

Verso l'esordio stagionale dei rossoblù. Ecco l'ordinanza della Polizia Municipale per la partita di Coppa Italia Cosenza-Sassuolo, in programma domenica 13 agosto al "Marulla" (ore 18).

In previsione dell’incontro di calcio è stata emanata un’ordinanza per disciplinare adeguatamente la viabilità intorno alla zona interessata dall'evento sportivo, così da consentire l'afflusso ed il deflusso delle tifoserie e degli spettatori in modo ordinato, in tempi rapidi e senza rischi per la pubblica incolumità.

Le indicazioni per auto e pedoni

Dalle ore 16,30 alle ore 18 e dalle ore 19,45 alle ore 21,30 divieto di transito veicolare e pedonale su:

• VIALE MAGNA GRECIA

• VIA G.FORMOSO, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il responsabile del servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura delle strade in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico ed altre contingenze.

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi:

-I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;

-I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-via Panebianco;

-I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via Guglielmo Marconi-Via Degli Stadi;

-I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.