Choc a Corigliano, uomo sequestra intera famiglia con una pistola per punire l'ex amante

Un dramma sfiorato nel centro storico di Corigliano. Un cinquantenne, implicato in una relazione "clandestina" con una donna del luogo, ha preso in ostaggio un'intera famiglia minacciando di usare un'arma. La situazione è degenerata quando la donna avrebbe deciso di porre fine alla relazione. Il coniuge della stessa, stamattina, ha aperto la porta trovandosi di fronte quest'uomo infuriato. Minacciando il marito con un'arma ha tentato di sequestrare gli inquilini, incluso un bambino di 10 anni, sottraendo i cellulari di tutti. In un momento di calma, il marito è riuscito a chiamare i carabinieri che hanno fatto irruzione nell'abitazione riuscendo a disarmare e arrestare l'individuo.