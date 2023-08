Jennifer Lopez improvvisa uno show a Capri, fan in delirio alla taverna Anema e Core

Jennifer Lopez è tornata: la diva latino-americana con un debole per Capri è stata protagonista indiscussa venerdì notte della celebre Taverna Anema e Core. Mini dress in paillettes argentato, tavolo a centro con storici amici e colleghi di lavoro, tamburello personalizzato alla mano, JLo, dopo una prima parte della serata ad ascoltare il medley di canzoni napoletane intonato da Gianluigi Lembo e l’Anema con Core Band, ha improvvisato un vero e proprio live show.

Sulle note di “I will survive”, Lopez ha chiesto un microfono e ha dato il via a una performance canora tra i fan in visibilio che, cellulari alla mano per riprendere l’evento inaspettato, la invitavano a non smettere di cantare. E così, subito dopo il noto brano anni ’70 di Gloria Gaynor, Jlo ha proseguito con un immancabile Let’s get loud, uno dei suoi più grandi successi che aveva regalato al pubblico già durante l’ultima visita alla Taverna caprese.

Dopo il live show, Jennifer Lopez, a bordo di un bolide del mare, il Pershing 43, con al timone Danilo Palumbo, ha lasciato, con il suo seguito, l’isola azzurra, per fare rotta verso la Costiera Amalfitana.

L’arrivo di JLo, nel tardo pomeriggio di venerdì, aveva messo a soqquadro l’isola con una folla di fan che l’hanno inseguita per via Camerelle la strada dello shopping griffato, mentre la Lopez cercava di guadagnare l’entrata nel Grand Hotel Quisisana dove ha soggiornato una notte, insieme allo staff di collaboratori e al manager e vocalist Steve Mckey. Jennifer Lopez ha fatto poi tappa al ristorante Aurora per la cena e per salutare i proprietari amici Mia e Franco e poi ha continuato la lunga notte all’Anema e Core.

Il marito Ben Affleck invece la raggiungerà a breve. L'attore e regista, che compirà 51 anni il giorno di Ferragosto, è arrivato a Firenze dove lo attendevano già la prima moglie Jennifer Garner e i tre figli.