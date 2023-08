Notte della Taranta, Brunori Sas tra gli ospiti del Concertone di Melpignano

Ci sarà anche Brunori Sas tra i protagonisti del concertone della Notte della Taranta che si terrà a Melpignano, in provincia di Lecce, il prossimo 26 agosto. Il cantante originario del Cosentino che considera le canzoni espressioni culturali oltre che artistiche, interpreterà 'Lule Lule' in lingua arbëreshë e 'Aremu' in grico, canti legati dalla nostalgia. «Affidiamo a Brunori il compito non solo di cantare i brani in arbëreshë e grico, ma di riscoprire la letteratura regionale che ha come dato prioritario il dettato territoriale. Il valore antropologico di questo percorso è stato sempre fondamentale in quel dialogo tra identità e territorio, appartenenza ed eredità linguistica, modelli di nostalgia e apprendimento», spiega Massimo Manera, presidente della fondazione Notte della Taranta. Brunori è con Tananai uno dei superospiti annunciati del concertone che ha come maestra concertatrice Fiorella Mannoia. L'orchestra popolare è a lavoro nel teatro Cavallino bianco di Galatina e sta componendo la scaletta che prevede 30 brani tra cui non mancheranno Taranta di Lizzano, Aria caddhipulina e Pizzica di Stifani. A Soleto invece continuano le prove dei dieci ballerini popolari e dei quattro accademici guidati dalla coreografa Francesca Romana Di Maio. Il concertone sarà trasmesso il prossimo 2 settembre su Rai1 in seconda serata con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.