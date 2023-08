Grave incidente in moto al centro di Tropea. Un centauro è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di "Pugliese" di Catanzaro per via dei numerosi traumi causati da un incidente stradale. L'altro passeggero del mezzo, invece, è stato trasportato nella stessa struttura sanitaria con un'ambulanza del 118, per valutarne l'eventuale ricovero in Neurochirurgia.