“Kata è stata rapita per errore”: la telefonata da un carcere peruviano apre uno scenario inquietante

Cataleya Alvarez, conosciuta ormai da tutti come Kata, sarebbe stata rapita per errore. Una telefonata proveniente dal Sud America apre un altro scenario: è stata fatta dal carcere peruviano dove è detenuto uno dei nonni di Cataleya. Nonostante questa telefonata sia stata segnalata inizialmente dal padre della bambina, ora emergono ulteriori dettagli grazie a una registrazione. Gli investigatori stanno cercando di analizzare questi dettagli per determinare se le affermazioni siano veritiere. Nel caso in cui le informazioni si rivelassero corrette, potrebbe emergere una nuova pista nelle indagini, relativa al possibile coinvolgimento del Paese di origine dei genitori nel trasferimento di Cataleya.