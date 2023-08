Finanzieri travestiti da bagnanti per cogliere un pusher in flagranza. L'arresto a Nocera Terinese

Arresto in flagranza di reato - eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro a Nocera Terinese - per uno spacciatore. Contestualmente gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato 6 dosi di cocaina, materiale per il confezionamento, 4 bilancini di precisione, 6.175 euro in contanti e 6 telefoni cellulari. Dopo aver individuato un possibile smercio di stupefacenti in un’abitazione situata nella zona marina di Nocera Terinese, insospettiti da un insolito viavai di potenziali acquirenti anche minorenni, i finanzieri (travestiti da bagnanti per non destare sospetti) si sono introdotti nello stabile e, cogliendo di sorpresa il pusher, hanno effettuato un’accurata perquisizione domiciliare, anche con l’ausilio di unità cinofile. La droga era nascosta nel motore di un condizionatore e il denaro, per lo più in banconote di piccolo taglio, abilmente celato nella federa del cuscino di una sedia. Lo spacciatore è condotto nel carcere di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lamezia Terme.