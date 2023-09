Piove sul bagnato a Messina, oltre al guasto in città anche un black-out elettrico a Fiumefreddo. Domani distribuzione idrica ridotta

A causa del maltempo che imperversa nella zona etnea e che ha causato il black out elettrico dell'impianto di Torrerossa e Bufardo, il flusso di acqua da Fiumefreddo a Messina è al momento interrotta e ciò non consentirà il riempimento regolare dei serbatoi principali che alimentano la rete idrica cittadina.

Per questo, in attesa che i tecnici di ENEL ripristinino l'alimentazione di energia nella Centrale di captazione di AMAM, si prevede che nella giornata di domani, domenica 17 settembre, l’erogazione idrica avverrà in forma ridotta in tutto il centro città e nella zona nord, inclusi i villaggi costieri e collinari.

Già in mattinata erano state numerose le segnalazioni di disservizi idrici: via Regina Elena, via Duca degli Abruzzi, viale Regina Margherita. Tanti i messinesi che oggi si sono ritrovati con i rubinetti all'asciutto. Acqua mai arrivata. A spiegare i motivi è l'Amam: "A causa di una riparazione urgente da eseguire nella zona del centro cittadino - si legge nella nota - oggi sabato 16 settembre la distribuzione idrica subirà delle riduzioni per consentire i lavori in sicurezza, già in corso. Le zone maggiormente interessate dalla ridotta distribuzione d'acqua sono quelle comprese tra Viale Boccetta e Piazza Castronovo. Non appena i lavori saranno ultimati, la distribuzione idrica verrà riattivata mentre per la normalizzazione del servizio saranno necessari tempi tecnici di riempimento delle condotte e dei serbatoi".