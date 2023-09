Inaugurazione campo scuola... senza il campione. La Cosenza K42: “Sindaco, sarebbe stato il caso di coinvolgere Maurizio Leone”

Riceviamo e pubblichiamo

L'inaugurazione del nuovo campo scuola di via degli Stadi senza... il campione. La società Cosenza K42, nel compiacersi per il taglio del nastro (previsto per sabato 23 settembre) in una struttura centrale per le attività agonistiche (e non) bruzie, segnala al primo cittadino, Franz Caruso, una svista.

La lettera del presidente Giovanni Mondera

Apprendiamo con vivo compiacimento dell’imminente inaugurazione della rinnovata pista di atletica leggera sita all’interno dello storico impianto sportivo, Campo Scuola, di via degli stadi. Va dato atto e merito alla Sua Amministrazione della fattiva operosità nel dirimere le impasse burocratiche che hanno ostacolato per lungo tempo l’apertura ufficiale dell’impianto. La società di atletica leggera Cosenza K42 che rappresento, affiliata alla Fidal dal 2007, nel corso degli ultimi anni è stata artefice del rilancio dell’atletica nostrana, allestendo un team in grado di unire l’attività giovanile e assoluta con quella amatoriale, tanto da sensibilizzare le precedenti Amministrazioni affinché si realizzasse la riqualificazione della pista di atletica all’epoca completamente obsoleta. Con amarezza però segnaliamo alla sua attenzione, l’incresciosa svista di non coinvolgere/invitare alla cerimonia d’inaugurazione Maurizio Leone, attuale direttore tecnico della Cosenza K42, e massima espressione nella storia dell’Atletica Leggera cosentina. Di seguito una sintesi del suo curriculum: 15 presenza in maglia azzurra assoluta, 10 in quella giovanile, ha partecipato a 6 campionati europei di cross consecutivi dal 2001 al 2006 e 5 campionati del mondo di cross, campione italiano nel cross assoluto e juniores (ultimo italiano nei primi venti classificati al mondiale), vicecampione italiano assoluto dei 5000m 1994/2002/2003/2005, vicecampione italiano dei 10000m 2004, bronzo alle Universiadi 1995 sui 5000m, argento a squadre ai campionati europei di cross 2004 (dodicesimo assoluto), primo in coppa Europa under 23 sui 5000m, bronzo ai campionati italiani di mezza maratona 1996, argento juniores e under 23 nei 5000m ai campionati italiani di categoria. Inoltre Maurizio Leone è allenatore di IV Livello Europeo, titolo conseguito con i massimi voti alla Scuola dello Sport del Coni - Centro di Preparazione Olimpica Roma.