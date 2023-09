Gravissimo incidente a Lamezia: scooter contro bici elettrica, tre feriti. Un bambino trasportato con l'elisoccorso

Grave incidente a Lamezia tra uno scooter e una bicicletta elettrica. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro (distaccamento lametino) è intervenuta in via Malaterra in seguito al sinistro. Tre i feriti in totale: il conducente dello scooter e un uomo con il suo bambino che transitavano sulla bici elettrica. Oltre ai vigili, presente il personale sanitario del Suem118. Per il bambino si è reso necessario il trasferimento in ospedale tramite elisoccorso. Sul posto anche la Polizia locale.