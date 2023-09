Cosenza, festival del ballottaggio con la Cremonese. Contro i grigiorossi rifiatano Tutino e Marras?

Tegola Federico Zuccon per il Cosenza. Il Cosenza non ha ancora comunicato l’esito degli esami strumentali compiuti nella giornata di ieri, tuttavia, il club di via degli Stadi ha fatto sapere che il centrocampista dell’Atalanta dovrà osservare dieci giorni di riposo, durante i quali saranno compiuti ulteriori approfondimenti clinici per stabilire con maggiore precisione l’entità del problema al ginocchio.

Fabio Caserta, in conferenza stampa, ha invece preannunciato un possibile rientro a gara in corso per Aldo Florenzi, in crescita. Il tecnico si è inoltre soffermato sulle qualità degli avversari. I grigiorossi hanno vinto soltanto una volta nelle prime sei giornate (per il resto sono arrivati quattro pareggi ed una sconfitta) ma sono una delle compagini più attrezzate del torneo cadetto, dopo la retrocessione di pochi mesi fa: «Dovremo stare ancora più attenti, rimanendo concentrati», ha esordito l’allenatore silano.

«Non possiamo permetterci il lusso di sottovalutare nessuno, conosciamo i nostri pregi ma pure i nostri difetti. A maggior ragione, non possiamo commettere la leggerezza di non prendere con le dovute precauzione un impegno così esigente come quello contro la Cremonese. Non so con che sistema di gioco ci affronterà Stroppa ma credo poco in questo tipo di numeri. Potrebbe essere con una difesa a tre, visto che ha utilizzato soprattutto questa impostazione nei suoi ultimi anni. Incontriamo un avversario con una buona organizzazione di gioco, forte in tutti i reparti. Anche nelle prime gare, malgrado il successivo avvicendamento in panchina, hanno evidenziato di avere un’identità precisa. Sono abili palleggiatori e molto pericolosi nell’uno contro uno».

Il Cosenza dovrà mantenere vivo lo spirito di Palermo per confrontarsi contro i lombardi: «Al “Barbera” il lavoro di tutti è stato semplificato dall’enorme spirito di sacrificio mostrato da tutti, a cominciare dagli attaccanti. Così diventa più facile andare in pressione, coprire e andare in raddoppio. Sarà necessario mantenere lo stesso livello d’intensità per strappare un risultato positivo. Prima di decidere la formazione, valuterò le condizioni dei ragazzi pure a poche ore dalla partita. Dire che non sono interessato al turnover è eccessivo, diciamo che compio delle analisi giorno per giorno per cui dobbiamo tenere in conto pure le partite ravvicinate e se qualcuno non ha recuperato pienamente allora darò spazio ad un altro al suo posto. Con la crescita della condizione di vari singoli, scegliere chi mandare in campo è diventato ancora più complesso».

Designazione. Per la sfida di questo pomeriggio, ieri è stato designato Giuseppe Collu di Cagliari. L’arbitro sardo ha già diretto i rossoblù al “Marulla” in questa stagione. Al fischietto cagliaritano è stata infatti affidata pure la sfida di Coppa Italia di agosto contro il Sassuolo. Confronto nel quale i silani hanno ceduto per 5-2 al termine dei tempi supplementari.

Questo è anche il suo unico precedente con la formazione bruzia. Non ha mai incontrato sul suo cammino invece la Cremonese. Prenna e Trasciatti saranno gli assistenti designati, Mucera il quarto uomo. Al “Marulla”, presenti anche il Var Mariani e l’Avar Campolone.

Probabili formazioni

Ballottaggi serrati per Fabio Caserta. L’allenatore di Melito Porto Salvo potrebbe varare il 4-2-3-1. La precisa conformazione tattica dipenderà verosimilmente dalla presenza o meno di Voca, Canotto e Forte. Almeno due dei tre potrebbero essere in campo dall’inizio. Cimino e Rispoli si contendono la casella di esterno basso a destra mentre Meroni e Sgarbi sono gli indiziati principali a costituire la coppia di centrali. Viviani favorito per affiancare Calò.

Avversario. «Abbiamo fatto tesoro degli errori commessi contro l’Ascoli. Con il Cosenza sarà una gara difficile da interpretare perché hanno ottime caratteristiche e organizzazione di gioco. Dovremo dare continuità al nostro gioco. Ci sono delle difficoltà ma so che con questa squadra e società alle spalle posso arrivare lontano», ha detto Stroppa alla vigilia. Si candida per una maglia da titolare Okereke ma occhio anche alla possibile presenza di uno tra Tsajdout e Ciofani. L’ex tecnico del Crotone ha perso Bianchetti e Buonaiuto (possibile chance per Ravanelli e Bertolacci) mentre ritrova Sernicola.