Rissa per una foto in cima a Pedra do Telegrafo, due turisti rischiano di precipitare VIDEO

Un litigio per una foto rischiava di costare... la vita a due turisti. Il pericoloso "ring" era Pedra do Telegafo, una suggestiva roccia sporgente situata in una zona che cola a picco sul mare, con tanto di vista su Rio De Janeiro. Uno dei due visitatori della zona, infastidito dalla lunga attesa necessaria per potersi appendere al costone di rocce e farsi immortalare ha avuto uno scatto d'ira nei confronti del turista che lo precedeva. Ne è nata una colluttazione che per poco non faceva precipitare entrambi.