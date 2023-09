Cambiamenti climatici, innovazione e sfide per l'Europa: a Roma l'Insurance Summit di Ania

La sostenibilità ambientale e le strategie comuni volte a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico sono al centro dell'Insurance Summit promosso da Ania, l'associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, in programma a Roma il prossimo martedì 3 ottobre dalle 9 alle 17,30 a Villa Miani.

Lo scorso anno, durante la seconda edizione, l'approfondimento riguardò l'analisi del contesto socioeconomico tra pandemia e "warflation", cioè le conseguenze sui sistemi finanziari globalizzati del conflitto in Europa. La terza edizione dell'evento internazionale, ormai diventato un appuntamento di rilievo per una riflessione a tutto tondo condotta con esponenti istituzionali, esperti e rappresentanti di vertice della categoria, vedrà anche quest'anno un ampio confronto tra i diversi stakeholder, volto a guardare al futuro e delineare il ruolo che il comparto assicurativo può svolgere, sotto il profilo della protezione di famiglie e imprese dagli eventi calamitosi, ma anche sotto quello del sostegno al progresso tecnologico e agli investimenti sostenibili, prefigurando in particolare gli scenari europei e le opportunità, e criticità, legate all'azione degli organismi regolatori centrali e nazionali e ad un quadro normativo non sempre omogeneo tra i diversi Stati. Un quadro nel quale le società assicuratrici intendono "evidenziare il rilevante supporto alla crescita economica del Paese, alla luce delle più grandi sfide del nostro tempo".

L'intenso programma della giornata

Ad aprire l'evento, dal titolo “Cambiamenti climatici e innovazione: contributi del settore assicurativo. Le sfide per l’Europa trent'anni dopo il Mercato Unico”, sarà Maria Bianca Farina, presidente ANIA, quindi interverrà Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle Finanze. Dopo i saluti di Luigi Federico Signorini, direttore generale della Banca d’Italia e presidente dell'IVASS, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, e la presentazione di Andrea Sironi, presidente Assicurazioni Generali, si aprirà il primo panel "Trent’anni dopo il Mercato Unico: risultati e loro impatto sul settore assicurativo" con l'introduzione di Enzo Moavero Milanesi, professore di diritto europeo alla Luiss e la moderazione di Alessandra Migliaccio, di Bloomberg. Partecipano Marcel Haag, direttore DG FISMA B (Direzione generale Stabilità finanziaria e dell'Unione dei Mercati di capitali) della Commissione europea; Petra Hielkema, presidente EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni); Mirenchu Del Valle, presidente UNESPA (Unione delle imprese assicuratrici spagnole); Patricia Plas, direttrice Affari Istituzionali Gruppo AXA.

Al secondo panel su "Scenari istituzionali europei e prospettive per il settore assicurativo all’orizzonte 2030", moderato da Chiara Albanese di Bloomberg, partecipano Michaela Koller, direttrice generale Insurance Europe; Giovanni Sabatini, direttore generale ABI; Sandro Pierri, presidente EFAMA; Karel Van Hulle, professore emerito the Economics and Business Faculty of the KU Leuven (Belgio).

Nel pomeriggio, dalle 15, il terzo panel, con la presentazione di Fabio Cerchiai, presidente FeBAF (Federazione Banche assicurazioni e finanza), verterà sul ruolo delle assicurazioni nel colmare il gap di protezione sui cambiamenti climatici e sul welfare attraverso l’innovazione e la digitalizzazione. Introduce Maximo Ibarra, amministratore delegato Engineering, modera Flavia Rotondi di Bloomberg. Partecipano Massimo Cerofolini, esperto in tecnologie digitali; Luca Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazione; Giacomo Gigantiello, chief executive officer Axa Assicurazioni S.p.a.; Massimo Monacelli, general manager Generali Italia; Andrea Novelli, amministratore delegato e direttore generale Poste Vita S.p.a. Interverrà quindi alle 17 Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e concluderà i lavori la presidente Ania Maria Bianca Farina.