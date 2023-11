Oroscopo di domani 14 novembre 2023 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 14 novembre 2023: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 14 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Tutto scorre sull’impronta del buonumore: nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non vedete da tempo. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti.

Toro. 21/4 – 20/5

Ci vuole una sosta, dopo le turbolenze precedenti. Accogliete con piacere questo martedì, in cui potrete godere di tempo e tranquillità. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Dedicatevi alle vostre finanze. Cercate di mantenere il bilancio in attivo evitando di sperperare. In famiglia sarete ben visti anche per questo. Umore instabile e nervi a fior di pelle, a causa di disaccordi con un superiore. Giocate la carta della diplomazia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete un po’ agitati: potreste perdere il bandolo della matassa. Provate a fare una cosa alla volta e non innervositevi, se qualcuno non vi capisce. Voglia di leggerezza e di mettervi in gioco. In famiglia non sarete più disponibili a caricarvi solo di responsabilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Puntate in alto! Si profilano svolte importanti per il lavoro e la carriera, ma non accontentatevi di un cambiamento qualunque: è ora di osare di più! Siete al centro dell’attenzione e non passate inosservati, sarà per questo che facilmente potreste... innamorarvi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Superlavoro in vista! Opportunità di promozioni nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la vostra efficienza. Coraggio! È un black-out temporaneo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Serenità e ottimismo vi accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull’onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Vi sentite bene, siete in forma e per di più possedete un fascino decisamente più intenso del solito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, potete mettere a posto un sacco di incombenze che si erano accumulate nel passato. Una regola non scritta, ma sempre valida, suggerisce che sia meglio non mischiare amicizia e affari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La terapia migliore per scacciare i pensieri bui per voi rimane sempre un viaggio. Non conta la destinazione o la durata, l’importante è partire. Concedetevi uno stacco e lasciate a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, date tempo al tempo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Veleggiate tranquilli in acque di massima sicurezza finanziaria, il che per voi rappresenta una condizione pressoché ideale. O no? Sul piano dello studio siete favoriti, potete affrontare impegni e aggiornamenti con il massimo rendimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Oggi siete aperti e disponibili, per merito della Luna in Sagittario. Avete intorno amici sinceri e in famiglia finalmente vi danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Date spazio a obiettivi lungimiranti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Commercio, affari e operazioni finanziarie procedono a rilento, in questo periodo. Se non vi muovete con circospezione, rischiate un fiasco. Concentratevi sulla realtà e cercate di raccogliere le informazioni che vi servono. Razionalizzate le iniziative.