In attesa di Spalletti, uno dei due italiani che strappano il pass per gli Europei c'è un vibonese: ecco chi è Francesco Calzona

La Slovacchia del tecnico vibonese Francesco Calzona si qualifica per Euro2024: nella penultima giornata del girone J, a Bratislava, gli uomini del ct italiano staccano il biglietto per la Germania grazie alla vittoria contro l’Islanda per 4-2, raggiungendo il Portogallo. I lusitani intanto, sicuri anche del primo posto, a Vaduz vincono anche contro il Liechtenstein per 2-0. Aggrappata ai play-off, invece, la Bosnia torna a casa con 0 punti dalla trasferta in Lussemburgo: 4-1 il risultato per i padroni di casa. Classifica finale: Portogallo 27 punti; Slovacchia 19; Lussemburgo 14; Islanda 10; Bosnia 9; Liechtenstein.

Ecco chi è Francesco Calzona

L'altro italiano qualificato a Euro2024

Anche l’Ungheria di Marco Rossi si è assicurata un posto a Euro 2024 grazie a un pareggio all’ultimo respiro per 2-2 contro la Bulgaria a Sofia. Gli ungheresi, a cui bastava un pareggio per qualificarsi all’Euro, che si terrà in Germania nel giugno 2024, hanno segnato il gol del pareggio al 97' minuto e parteciperanno al loro terzo torneo continentale consecutivo.

L’Ungheria diventa la nona squadra a qualificarsi per Euro-2024. Con 15 punti, gli uomini del tecnico italianohanno la garanzia di finire in uno dei primi due posti del Gruppo G, già prima dell’ultima giornata. Ma gli ungheresi hanno avuto paura: dopo aver aperto le marcature con Adam (10' pt), sono stati rimontati dai bulgari grazie a Dedev (24' pt) e poi superati da un rigore di Despodov (34' st). In pieno recupero lo difensore bulgaro Petkov ha indirizzato nella propria rete un calcio di punizione che ha mandato gli ungheresi in Germania.