Ucciso davanti a un asilo nel 2019, svolta nell'omicidio di Andrea Gioacchini: fermate tre persone

Svolta nell’omicidio di Andrea Gioacchini, ucciso il 10 gennaio 2019 con diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in auto in zona Magliana a Roma, di fronte all’asilo dove aveva accompagnato i figli. Nei giorni scorsi, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stata eseguita da Dia, Squadra Mobile, e dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Roma, un decreto di fermo nei confronti di tre persone.

Si tratta di Ugo Di Giovanni, Emiliano Sollazzo e Fabrizio Olivani accusati di omicidio pluriaggravato in concorso e di porto illegale di armi da fuoco in concorso. I primi due sono ritenuti i mandanti dell’omicidio e il terzo l’esecutore materiale. Per gli inquirenti sono, allo stato del procedimento, gravemente indiziati di omicidio aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso.