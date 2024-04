Cosenza, mercoledì la consegna di 32 alloggi riqualificati e soggetti a efficientamento energetico

Mercoledì 10 aprile, alle ore 12,30, sarà consegnata, nel corso di una cerimonia pubblica alla quale prenderà parte il sindaco Franz Caruso, la seconda opera pubblica di Agenda Urbana dopo la sua ultimazione. Si tratta della riqualificazione ed efficientamento energetico di 32 alloggi di Edilizia residenziale pubblica in via Molicella, concretizzatisi in un intervento di smart building sugli edifici del quartiere. Alla cerimonia di consegna parteciperanno, oltre al Sindaco Franz Caruso, anche l'Assessore all'urbanistica Pina Incarnato e il consigliere delegato del Sindaco Franz Caruso ai progetti di Agenda Urbana e al CIS “Centro storico”, Francesco Alimena.

“Questa seconda realizzazione dei progetti di Agenda Urbana che consegneremo mercoledì alla città – sottolinea Franz Caruso – si inquadra nel solco della politica urbana dell'abitare sostenibile che riflette a pieno titolo gli indirizzi della nostra Amministrazione. L'intervento di smart building che è stato portato a termine – aggiunge il primo cittadino – rappresenta la nuova frontiera delle realtà abitative, sia sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della salubrità degli spazi, sia perché contribuisce a generare risparmio sui costi e a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.