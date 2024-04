L'appello da Corigliano Rossano: “Vegetazione troppo folta, s'intervenga sulla 106”

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica di aver inoltrato una segnalazione, con il supporto tecnico-giuridico di Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, nella quale evidenzia la grave situazione di pericolo nel tratto della S.S. 106 del Comune di Corigliano-Rossano, dalla chilometrica 323+00 fino alla chilometrica 329+00 S.106 e poi dal chilometro 0+00 al chilometro 21+00 della S.S.106Radd nel comune di Corigliano-Rossano.

Nello specifico è stata rappresentata la condizione di pericolo determinata dallo stato della vegetazione evidenziando che tale situazione determina l’impossibilità di poter avere una visuale complessiva della strada Statale 106 per i cittadini che la percorrono (nel caso delle rotatorie), e di chi quanti accedono dai diversi svincoli.

Basta Vittime sulla Strada Statale 106, infine, nel rimarcare che l’intervento è imprescindibile non solo per la sicurezza degli utenti dalla strada, tanti, che percorrono la Statale 106 in corrispondenza delle chilometriche indicate, ha invitato l’Anas Spa ad intervenire per risolvere con la massima sollecitudine al fine di risolvere il problema.