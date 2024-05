Atp Roma, è un'ecatombe: si ritira anche Berrettini. Ma avanzano Darderi e Cobolli

Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritira anche Matteo Berrettini dagli Internazionali di Roma. "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di farmi male e stare fermo», lo ha annunciato il tennista in conferenza stampa.

Avanzano Cobolli e Darderi

Disco verde per Luciano Darderi che liquida in rimonta il canadese Shapovalov (6-7 6-3 7-6) in una maratona di 3 ore e 10. Anche Flavio Cobolli approda al secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il 22enne tennista romano, numero 57 del ranking mondiale, ha liquidato all’esordio, con un rapido 6-4 6-2, il qualificato tedesco Maximilian Marterer e al secondo round se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda, testa di serie numero 24. Altri risultati di primo turno: Thiago Monteiro (Bra) b. Gael Monfils (Fra) 6-2 7-5 Nuno Borges (Por) b. Pedro Martinez (Esp) 6-7(3) 6-4 7-6(8) Yannick Hanfmann (Ger) b. Jakub Mensik (Cze) 6-3 6-2 Pavel Kotov (Rus) b. Alex Michelsen (Usa) 6-1 6-1 Yoshihito Nishioka (Jpn) b. Sebastian Ofner (Aut) 6-3 2-6 7-6(4) Zhizhen Zhang (Chn) b. Daniel Elahi Galan (Col) 6-2 7-5.