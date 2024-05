Grande festa a Como. La Serie A torna in riva al Lario dopo 21 anni

Dopo ventun anni il Como torna in serie A. Un lasso di tempo lungo, in cui la squadra comasca è passata attraverso la fase più nera della sua storia, due fallimenti e ben cinque stagioni in serie D. Contro il Cosenza in uno stadio Sinigaglia strapieno si è aperta dunque una nuova pagina per la squadra allenata dalla coppia Fabregas-Roberts e da qualche anno gestita da una ricchissima proprietà indonesiana. E’ la terza promozione nel giro di pochi anni: nel 2019, appena acquistato dalla famiglia Hartono, il Como fu promosso in C, nel 2021 in B. E ora ha finalmente raggiunto quello che era l’obiettivo iniziale dei suoi nuovi proprietari, che puntano a costruire una squadra che possa restare a lungo nella massima serie. Per attendere il verdetto si è dovuti arrivare fino all’ultimo, dopo che il Como, con un pareggio, aveva sciupato domenica scorsa a Modena l’opportunità di raggiungere la promozione diretta, svanita all’ultimo per il gol della vittoria del Venezia. A premiare il Como è stata la regolarità del suo cammino lungo tutta la stagione, ma soprattutto il periodo dalla fine dell’inverno in poi, quando è riuscito a insediarsi stabilmente al secondo posto con una lunga serie di risultati utili che gli hanno permesso di staccare le sue avversarie, in particolare il Venezia. Nel girone di ritorno è stata la squadra che ha ottenuto più punti. Una promozione dunque meritata, che i tifosi attendevano da settimane e che ora, visti i progetti della nuova proprietà - tra cui la possibile costruzione di un nuovo stadio - consente al Como davvero di sognare in grande.