Un venerdì sera da sballo a Napoli: centrato il Superenalotto da oltre 101 milioni di euro

SuperEnalotto rende milionaria Napoli con un 6 del valore di 101.511.953,21 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. E’ la prima vincita con punti sei del 2024. La sestina vincente è stata: 6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12 - SuperStar 75 Il Jackpot è stato centrato con una schedina da soli 2 euro. Con quella di stasera sono 115 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi.

L’ultimo «6» da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo (RO) il 16 novembre 2023 con una schedina da 3 euro. Il 10 giugno 2023, con una schedina da solo 1 euro, è stato vinto a Teramo (TE) il Jackpot da 42,5 milioni di euro. Il 25 marzo 2023, invece, su Sisal.it è stato vinto per la prima volta online il Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro. Il secondo Jackpot assegnato nel 2023 è stato centrato con una giocata online dal valore di soli 2 euro. Il Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, invece, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi. Il sistema ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni di euro ciascuna.