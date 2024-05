Von der Leyen da Fazio bacchetta la Cina: “Il dumping in Europa è intollerabile”

"È stato importante aver incontrato nuovamente Xi Jinpjng. Abbiamo parlato soprattutto di economia, perché la Cina investe molto in sovrapproduzione e sovvenziona aziende locali i cui prodotti arrivano in Europa a basso costo: questo è dumping ed è intollerabile per noi, perché non c'entra niente con la concorrenza. Le aziende europee non vengono trattate equamente in Cina perché non hanno accesso al mercato, cosa che invece è consentita alle aziende cinesi in Europa". Ad affermarlo è la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, intervenuta a Che tempo che fa, sulla Nove.