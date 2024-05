Cambridge elimina la parola “anglosassone”: è un termine usato dai suprematisti bianchi

L'Università di Cambridge ha deciso di rinominare la sua storica rivista "Anglo-Saxon England journal" in "Early Medieval England and its Neighbours", per riflettere l'ampiezza internazionale e interdisciplinare della ricerca attuale.

La decisione è motivata dalla volontà di allontanarsi dal termine "anglosassone", utilizzato negli Stati Uniti con connotazioni razziste da alcuni gruppi suprematisti.

Nonostante la controversia, che vede storici come Dominic Sandbrook criticare l'università per aver reagito a pressioni esterne, altri come Howard Williams dell'Università di Chester sostengono il cambiamento come adeguato e in linea con l'evoluzione accademica della rivista. La polemica solleva questioni più ampie sulle sfide del linguaggio e dell'identità storica nel contesto accademico.