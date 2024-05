Divini Itinerari: in arrivo in Calabria giornalisti da tutta Italia per un nuovo press tour alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze

Divini Itinerari: degustazioni e non solo, bellezza, storia, natura, paesaggio, vino e buon cibo di Calabria. Il progetto turistico, promosso dall'omonima start up, ospiterà lunedì 27 maggio la seconda tappa di un press tour con giornalisti da tutta Italia e digital creator alla scoperta dei luoghi e delle eccellenze di Calabria.

L'iniziativa, finanziata dal Feasr, promuove itinerari e percorsi esperienziali che raccontano in maniera esauriente l’eterogeneità paesaggistica, territoriale e artistica della nostra terra.

Il press tour prevede diverse “soste”, accuratamente scelte con i partner dell’iniziativa. Sarà un percorso sicuramente interessante per i giornalisti coinvolti: Riccardo Lagorio, giornalista di lungo corso per i Viaggi del Gusto, Sapori & Piaceri, Affari di gola, Degusta, Eat Parade; Tiziano Argazzi che collabora con importanti riviste di settore tra cui Italia a Tavola, Latitudes Travel Magazine e Viaggiatori del Gusto; Laura Maragliano, Direttore Responsabile di Sale&Pepe dal 2008, si occupa di cibo, sempre per il mondo dell'editoria, dal 1991. Ha diretto e anche progettato, nel corso degli anni, diverse testate mensili di food per editori come Rizzoli e Mondadori. In più, con loro, i seguitissimi digital creator Giuseppe Scuticchio e Aurora Carus, travel blogger e travel content che raccontano viaggi su eosdiscovery.it e sui social.

“Divini Itinerari nasce per promuovere e sostenere percorsi turistici capaci di coniugare arte, cultura e natura alle cantine ed aziende agricole che curano prodotti di eccellenza”, racconta Barbara Perri che è l'amministratrice di Divini Itinerari. L'idea si basa sulla selezione e messa a disposizione di percorsi esperienziali. L'utente può partecipare prenotando pernottamenti, degustazioni, percorsi ed esperienze uniche nel territorio di riferimento alla scoperta dei migliori prodotti eno gastronomici calabresi.