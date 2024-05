Mafia nel Trapanese: sequestro da un milione ad un imprenditore agricolo legato alle famiglie di Salemi e Vita

Immobili ma anche beni mobili e partecipazioni societarie sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia a un imprenditore di Vita (Trapani) che opera nel settore agricolo, già condannato in via definitiva a 12 anni di reclusione per associazione mafiosa quale componente organico alla famiglia mafiosa locale. L’uomo rimase coinvolto nell’operazione 'Pionica' che riguardò le famiglie mafiose di Salemi e Vita. Le indagini patrimoniali sono state eseguite dalla sezione Dia di Trapani e la proposta di sequestro è stata firmata dal direttore e dal procuratore della Repubblica di Palermo. Gli accertamenti hanno dimostrato la sproporzione di circa 1 milione di euro tra gli asset patrimoniali riconducibili all’uomo e i redditi da questi dichiarati.