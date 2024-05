Pallanuoto femminile, Cosenza salva la serie A festeggiata da oltre 600 tifosi

Cosenza pallanuoto vince gara-3 e festeggia la salvezza. La serie A1 è ancora una realtà. Un pubblico meraviglioso, oltre 600 tifosi accorsi nella piscina di Campagnano, per tifare e supportare la squadra di Manna e Fasanella, che non ha deluso le aspettative. 18-13 il risultato che consente alla Olio di Calabria Igp di disputare il prossimo campionato nazionale di nuovo nella massima serie. Gara tesissima, almeno per i primi due parziali. Poi, le cosentine hanno preso “il largo” e vinto la partita più importante dell’anno. Alla fine, oltre ai cori ed alla coreografia, tutti in acqua a festeggiare il traguardo raggiunto. Il presidente Aqa, Francesco Manna, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutto lo staff e chi è riuscito, in questa stagione, a fare gruppo. Una dedica speciale poi al papà Gianfranco ed a moglie e figlio. “Complimenti a tutti, siamo stati bravissimi. Adesso progettiamo il futuro, con molta ambizione”, le sue parole. L’allenatore Francesco Fasanella ha “caricato” a dovere le ragazze ed ha potuto finalmente tirare un grosso sospiro di sollievo. “Una stagione difficile, con alti e bassi, ma abbiamo raggiunto l’obiettivo. Questa è una grande impresa, più difficile della promozione dello scorso anno. Abbiamo un gruppo meraviglioso che può dare tanto allo sport calabrese”.Felicissime, ovviamente, anche due delle protagoniste della stagione, Alice Mandelli e Federica Morrone. “Una salvezza strameritata. La dedichiamo alle nostre famiglie ma anche a chi non credeva in questo successo. A metà gara ci siamo guardate intorno, non potevano piu perdere…”.