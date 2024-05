Eccellenze calabresi in bella mostra a Fuscaldo a fine giugno

Cresce l’attesa per uno degli eventi più attesi dell’anno. La prima rassegna regionale sul mondo degli amari, dei distillati e degli "Spirits" avrà luogo a Fuscaldo, bellissimo borgo sul Tirreno cosentino, in Calabria. Oltre 20 aziende hanno già aderito ed altre sono in attesa di essere inserite dall’organizzazione. Il Comune di Fuscaldo, l'associazione “Volare” e le “Meraviglie del borgo” sono all'opera per realizzare un evento attesissimo. 28 e 29 giugno 2024 le date da segnare in calendario. “Spirito Mediterraneo”, il titolo della kermesse, ha il supporto, importante, della regione Calabria, di Arsac, della Proloco, dell'Unpli, dell'Università Mediterranea, del “Fatto in Calabria”, di “Terredamare” e del Csv di Cosenza.

Alla kermesse, ovviamente, parteciperanno altri importanti partner creativi, così da offrire un palcoscenico privilegiato per liquorifici e distillerie, sia storiche che emergenti, permettendo loro di presentare al pubblico le loro prelibatezze e di condividere la passione per l'arte della liquoreria e della distillazione.

Liquori e "Spirits" in prima fila, tra degustazioni guidate, incontri con produttori, e seminari tematici, i visitatori avranno l'opportunità di approfondire le tecniche di produzione, le tradizioni e le tendenze del settore. Il tutto assieme allo spirito musicale, alla spiritosa comicità, alla spiritualità religiosa allo spirito di identità alle radici, all'appartenenza.