Auto finisce fuori strada a Lattarico, uno dei due feriti trasportato in elisoccorso

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, è impegnata sulla SP110 nel comune di Lattarico per incidente stradale. Un'auto coinvolta, per cause in corso di accertamento, è finita in un fossato. L'intervento dei pompieri è valso ad estrarre i due passeggeri dalle lamiere dell'abitacolo, prima che venissero affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasferiti nella struttura ospedaliera (il più grave con ausilio di elisoccorso). La SP110 km 2 nel tratto interessato dal sinistro è stata completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.