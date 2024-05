«Trame elettorali nella sanità»: a Cosenza la denuncia del presidente del Consiglio comunale Mazzuca

Franz Caruso è stato chiaro: «A Cosenza serve un ospedale hub, non importa dove venga realizzato, ciò che conta è farlo al più presto». Del resto, l’umanità è ridotta a una coda permanente dentro e fuori i Pronto soccorso. Scene che avviliscono il primo cittadino che ha chiesto al governatore, Roberto Occhiuto, di fare in fretta. Nell’Annunziata, poi, il pianto quotidiano dei malati è un pianto che non somiglia a nessun altro pianto: basta averlo inteso una sola volta per capire. È un lamento di sofferenza e anche di paura. Lacrime e rabbia assieme di fronte a una sanità che non arriva, quasi mai, in tempo. Per questo motivo il primo cittadino ha rotto gli indugi per avere un hub moderno e funzionale al servizio della città.

Trame elettorali

Intanto, i presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, riporta a galla i mali noti della sanità mettendo in guardia «sulla scarsa attenzione alle liste d’attesa interminabili negli ospedali, e ai macchinari obsoleti o guasti mentre quelli nuovi, acquistati con i fondi Covid, sono inutilizzabili e non collaudati». Secondo Mazzuca, il sistema salute rischia di diventare «nient’altro che una merce di scambio e la salute dei cittadini non può essere materia da propaganda elettorale. Le trattative sono dietro l’angolo». Il rappresentante del Pd, inoltre, denuncia: «Ultimamente, tra l’altro, notiamo una scarsa trasparenza nel fornire i dati o dare spiegazioni su alcune delibere che potrebbero sembrare ad hoc per propaganda elettorale. A meno di due settimane dal voto viene pubblicata una delibera dell’Asp di Cosenza che prevede una gara a procedura aperta per la fornitura dei servizi di Contact center in outsourcing. Si tratta di una delle delibere e delle “manovre” che potrebbero far dubitare sulla oculata gestione della sanità calabrese. Forse, al momento, la scala delle priorità si è spostata verso altri tipi di interessi che si discostano dal diritto alla salute dei cittadini.