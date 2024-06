Social card 'Dedicata a te', stanziati 676 milioni: da settembre 500 euro. Ecco chi ne ha diritto

Per la social card 'Dedicata a te' sono stanziati 676 milioni, 500 euro a tessera, con un aumento di 40,3euro, e 30mila beneficiari in più, 1.330.000. Lo ha detto il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida alla presentazione a Palazzo Chigi della nuova edizione della carta. Il 4 giugno è stato firmato il decreto ministeriale che avvia la misura, ha detto Lollobrigida: «Tutti i beneficiari avranno la disponibilità della carta entro settembre». Introdotte nuove categorie di acquisto come prodotti Dop e Igp, ortaggi surgelati prodotti da forno tonno e carne in scatola.

Chi ne ha diritto: i requisiti Isee richiesti

In totale verranno distribuite 1,33 milioni di carte. Il decreto stabilisce che i beneficiari saranno le famiglie residenti in Italia con un Isee ordinario valido inferiore ai 15mila euro. Inoltre, la carta "Dedicata a te" non sarà assegnata a chi già riceve: "Assegno di inclusione; Reddito di cittadinanza; Carta acquisti; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico (a livello nazionale, regionale o comunale)". Neanche a chi riceve "Naspi o indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; qualsiasi altra forma di integrazione salariale, o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato".